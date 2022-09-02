Müge Anlı reyting rekoruyla döndü

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona başladığı 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yine sabah kuşağının vazgeçilmezi oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini her sezon olduğu gibi geride bıraktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in önceki gün yayınlanan programı, Tüm Kişiler' de %3,57 izlenme oranı ve %28,99 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %3,97 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı, 20+ABC1'de %3,85 izlenme oranı ve %33,89 izlenme payı'yla sabah kuşağının en çok izlenen programı oldu.

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