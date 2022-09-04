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Haberler Sarmaşık “Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz”

“Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz”

4.9.2022

“Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz”

ALAÇATI gecelerinin vazgeçilmez seslerinden Ebru Yaşar, bir kez daha kalabalık bir gecede sahne aldı. Hayranlarının oldukça yoğun ilgi gösterdiği konser sırasında dans edip eğlenmek yerine cep telefonuyla görüntü alanları gören Yaşar, "Bazılarımız tıpkı Japon turistler gibiyiz. Yeni yerler keşfetmeye gidiyorlar ama boyunlarında kamerayla. Japon'a sormuşlar, 'Tatilin nasıl geçti' diye, demiş ki 'Bilmiyorum, eve gidince bakacağım.' Sizin ki de o hesap. Çekim yapmaktan eğlenemiyorsunuz" serzenişinde bulundu. Ebru Yaşar gecenin sonunda alkış yağmuruna tutularak sahneden uğurlandı.

ERCAN AKGÜN

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