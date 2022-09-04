Taze damat Oğuzhan Uşaklıları coşturdu

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile 28 Ağustos akşamı dünya evine giren şarkıcı Oğuzhan Koç, adeta balayını yarıda keserek Uşak'ta konser verdi.

Uşak'ın kurtuluşunun 100.yıl özel etkinlikleri kapsamında Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen konserde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

GÖRSEL ŞÖLEN YARATTILAR

Demet Özdemir ile balayında olmasına rağmen konser vermek için Uşak'a gelen Oğuzhan Koç, Atapark'ta gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler de şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Oğuzhan Koç'a çeşitli hediyeler verdi.

Ceylaner, daha sonra yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Milli Mücadele'nin 100. yılında Uşak'ın kurtuluşunu kutladı. Oğuzhan Koç'u dinlemeye gelen hayranları ise, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen yarattı.