Zorda kalan Gonca’nın kritik kararı

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Gül Masalı, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. Toprak'ın gidişine engel olamayan Gonca yıkılmıştır. Sırrı ortaya çıksa da artık ifade veremeyecek olması Gonca'yı daha da üzer. Rıfat'ın sinsice planı işe yaramış ve Gonca'nın eli kolu bağlanmıştır. Bu olanlar Fuat'ın Rıfat'a olan nefretini daha da büyütür. Aklı hâlâ Sırrı ve Gonca'da olan Toprak ise olan bitenden habersiz İtalya uçağının kalkmasını beklemektedir.

ECE'NİN SİNSİ PLANI

Toprak'la yakınlaşmak için fırsat kollayan Ece, onun Gonca'yla bağını tamamen koparmaya kararlıdır. Atabeylere karşı yeni cepheler açan Fuat'a göre savaşı kazanabilmek için Toprak'ın geri dönmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek tek kişi de Gonca'dır. Zor durumda kalan Gonca kritik bir karar verir ancak bu karar Tahir'in hiç hoşuna gitmeyecektir.