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Haberler Sarmaşık Sandıktan çıkan şarkılar Aşkın’ı şaşırttı

Sandıktan çıkan şarkılar Aşkın’ı şaşırttı

5.9.2022

Sandıktan çıkan şarkılar Aşkın’ı şaşırttı

ALAÇATI'DA konser veren Aşkın Nur Yengi, dinleyenlerini hem zamanda yolculuğa çıkardı hem de güncel parçalarla coşturdu. Sevenlerine "Adımı hangi şarkımla özdeşleştiriyorsunuz?" diye soran sanatçıya, mekandaki konuklar 90'lı yıllardan günümüze birçok şarkısının adını sıralayarak yanıt verdi. "Bak bak bak, neler çıkıyor sandıktan. Herkes kendi moduna uygun bir şarkımı seçmiş anlaşılan" diyen Aşkan, duygusal parçalarına öncelik verdi. Hareketli şarkılarında kadınların dans ettiğini gören Yengi, sahneden inerek onlara eşlik etti.

ERCAN AKGÜN

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