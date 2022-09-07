“Bir Küçük Gün Işığı” seyirciyi ekrana kilitledi

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle en çok konuşulan yapım oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Heyecan dolu ilk bölümde, Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü. Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti.

Tüm dünyası başına yıkılan Elif, Güneş'in annesini bulabilecek mi? Güneş'in yeğeni olduğunu öğrenen Fırat bu gerçek karşısında ne yapacak? Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de.