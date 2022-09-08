Ayrılık iddialarına ilk yanıt Hadise’den

SADE bir törenle geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu. Ayrılık iddialarını alevlendiren bu gelişmenin ardından Hadise cephesinden söylentilere ilk yanıt geldi. Ünlü şarkıcının yakın çevresine "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaları yalanladığı öğrenildi.

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