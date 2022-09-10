Mağaradan geldim sayenizde var oldum

Bodrum'da 26 Ağustos'ta trafik kazası geçiren ve aynı gün tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kazadan 13 gün sonra Manisa'da gerçekleştirdiği halk konserine de tekerlekli sandalye ile çıkarak, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yılına özel hazırladığı 'Kurtuluş Konserleri' çerçevesinde Tatlıses Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. İzleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı özür dileyen Tatlıses, kazadan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp geçmiş olsun dilediğini anlattı. Tatlıses, "Devlet Bey'in de selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti sağ olsun. Bana moral oldu" dedi.

MESİR MACUNU TAKVİYESİ

Tatlıses, "Ben de artık Manisalı oldum. Burada 5 dairem var. Başta Allah'ın ve sizlerin sayesinde oldu. Sizler vermeseniz ben nereden bulayım parayı. Mağaradan gelen adamın nereden parası olsun" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tatlıses'e şifa kaynağı olarak bilinen Mesir macununu hediye etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK