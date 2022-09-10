Melek Mosso Gömeç’i salladı

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri dahilinde ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Gömeçliler için seslendiren Mosso, yaklaşık 10 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gömeç Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Saadettin Baycan parkında düzenlenen halka açık konserde, SMA Tip 1 hastası minik Aysima Temel için de, Ayvalık'tan gelip stant kuran Aydeniz Et, Özgün Zeytincilik ve Güler Pastanesi'de köfte ekmek ve lokma satışı yaptı. Satış stantlarına Gömeçliler yoğun ilgi gösterdi. Konserle ilgili açıklamalarda bulunan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Etkinliklerimiz sürecek. Bizi izlemeye devam edin" dedi. Konser sonunda ünlü sanatçı Melek Mosso'ya gecenin anısına plaket ve hediyeler takdim etti.

■ SUAT SALGIN