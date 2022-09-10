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Haberler Sarmaşık Oyun bağımlılığı evlilikleri bozabilir, iş hayatını bitirebilir

Oyun bağımlılığı evlilikleri bozabilir, iş hayatını bitirebilir

Uzmanlar uyarıyor, oyun bağımlılığı sonucunda öfkeli ve saldırgan davranışlar nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor

10.9.2022

Oyun bağımlılığı evlilikleri bozabilir, iş hayatını bitirebilir

Uzmanlar, yetişkinlerin oyun bağımlılığı sonucunda psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceklerini belirtiyor.

SÜRE SINIRI KONULMALI
Oyun bağımlılığı sonucunda "antisosyal, öfkeli ve saldırgan davranışlar" gibi psikolojik sorunların yanı sıra, "sağlıksız beslenme ile obezite, migren, ellerde uyuşma, baş ve göz ağrıları" gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceğini belirten uzmanlar, bu bağımlılığı yenmenin ilk kuralının bağımlılığın farkında olmak ve kendinize bir süre sınırı koymak olarak açıklıyor. Günde 8-9 saat oyunda vakit geçiriyorsanız bu süreyi birden en aza indirmek yerine 4-5 saat, sonrasında ise 2-3 saat gibi biraz biraz azaltabilirsiniz. Yürüyüş, sinema gibi çeşitli aktivitelerle zamanınızı doldurabilirsiniz. Gitmenizin zorunlu olduğu bir çeşitli kurslara yazılarak kendinize yepyeni bir hobi de edinebilirsiniz.

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