Menemen’de Funda Arar rüzgarı esti

MENEMEN'İN işgalden kurtuluşunun 100. yılında, belediyenin 'Zaferin İkinci Yüzyılı' sloganıyla başlattığı etkinlinler önceki gece ünlü şarkıcı Funda Arar'ın verdiği konserle zirveye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. İzmir ve Menemenlilerin 100. kurtuluş yılını kutlayan Dağ, "Bağımsızlığın delili, zaferimizin nişanesi olan İzmir ve Menemenimizin kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ve şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum" dedi.

BAŞKAN'DAN HEDİYE

BİRBİRİNDEN güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyen Funda Arar, izleyicilerden tam not aldı. Hamza Dağ ile birlikte günün anısına Funda Arar'a hediye takdim eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Varlığı, zarafeti ve sesiyle Menemenimizin kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü taçlandıran Funda Arar hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Menemenimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.