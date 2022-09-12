Mosso’dan “Yaraları kanatma” önerisi

MELEK Mosso, bu yazın son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Sanki sezon bitmemişçesine kalabalık bir geceye imza atan genç popçu, şarkıları kadar danslarıyla da beğeni topladı. Hareketli çalışmalardan sonra duygusal parçalara geçen Mosso, "Yaraları sarma, onları iyileştirme bölümüne geçiyoruz şimdi. Çünkü yaralar kanayınca iyileşir. Bu bölümde onları bir güzel kanatacağız. Sonra şarkılarımla size merhem olacağım. Gecenin sonunda eve gittiğimizde huzurlu, mutlu, unutmuş bir şekilde iyileşmek için uyuyacağız" dedi.

Slow repertuarında Yıldız Tilbe çalışmalarına da yer veren Melek Mosso, "Yıldız Tilbe'yi de şarkılarını da çok seviyorum. Onun parçalarını bana da yakıştırıyorlar. Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

■ ERCAN AKGÜN