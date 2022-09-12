  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Mosso’dan “Yaraları kanatma” önerisi

Mosso’dan “Yaraları kanatma” önerisi

12.9.2022

Mosso’dan “Yaraları kanatma” önerisi

MELEK Mosso, bu yazın son Çeşme konserini Alaçatı'da verdi. Sanki sezon bitmemişçesine kalabalık bir geceye imza atan genç popçu, şarkıları kadar danslarıyla da beğeni topladı. Hareketli çalışmalardan sonra duygusal parçalara geçen Mosso, "Yaraları sarma, onları iyileştirme bölümüne geçiyoruz şimdi. Çünkü yaralar kanayınca iyileşir. Bu bölümde onları bir güzel kanatacağız. Sonra şarkılarımla size merhem olacağım. Gecenin sonunda eve gittiğimizde huzurlu, mutlu, unutmuş bir şekilde iyileşmek için uyuyacağız" dedi.

Slow repertuarında Yıldız Tilbe çalışmalarına da yer veren Melek Mosso, "Yıldız Tilbe'yi de şarkılarını da çok seviyorum. Onun parçalarını bana da yakıştırıyorlar. Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

■ ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA