Serdar Ortaç’a festival davası

Noah Entertainment şirketi, yüklü ödeme almasına rağmen sahneye çıkmayan Serdar Ortaç'a dava açacak. Ortaç, duyurulmasına rağmen Noah Festival'de sahneye çıkmamış, avukatı da "Noah Fest ile anlaşmamız bulunmamakta" demişti. Noah Festival'i düzenleyen Noah Entertainment şirketinin avukatı Nebahat Beren Büber, hukuki işlemleri başlatacaklarını açıkladı.

PRESTİJİ ZEDELENDİ

İşte o açıklama: 3 Eylül 2022'de sahne alması için Serdar Ortaç ile anlaşma yapılarak, tarafına yüklü miktarda ödemeler gerçekleştirilmiştir. Serdar Ortaç kendi hesaplarından söz konusu konsere çıkacağı hususunda paylaşım yaparak, çağrıda bulunmuştur.

Belge ve kayıtlar mevcuttur. Fakat Ortaç 2 gün kala sebep göstermeksizin konsere çıkmayacağını bildirmiştir. Aynı tarihte başka bir şehirde sahne aldığını gördük. Serdar Ortaç, son ana kadar bu bilgiyi paylaşmayarak başka tedbirler almamızın da önüne geçmiştir.

Dürüst davranmayarak müvekkil şirketin prestijini zedelemiş, bilet alan dinleyicileri mağdur etmiştir. Keza müvekkil şirket, yapılan konser anlaşmasına güvenerek ilgili konser alanını ayarlamış, ödemeler yapmış ve bilet satım işlemlerine başlamış, reklamlar, tanıtımlar vs. yapmıştır. Söz konusu anlaşmaya uymayan sanatçıya karşı hukuki süreç başlatılacaktır."

ERCAN AKGÜN