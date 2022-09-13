Başkan nikah kıydı, Kıraç şahitlik yaptı

BEREKETLİ topraklarıyla ünlü İzmir'in Kınık ilçesinde Hasat Festivali başladı. Bu yıl 6. düzenlenen festivalde nikah sürprizi yaşandı. Sahnede nikahı kıyılan gelin ve damadın nikahını Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer kıydı. Nikah şahitleri ise ünlü müzisyen ve şarkıcı Kıraç oldu. Diğer şahitler AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Esnaf Halil İbrahim İlgazlı oldu. Unutulmayacak bir an yaşayan gelin ve damada Kıraç'tan bir de sürpriz geldi, gelin ve damat ilk danslarını Kıraç'ın unutulmaz şarkılarından biri olan "Endamın Yeter" ile yaptı.

ERSOY KONSERİ

KATILIMIN çok yoğun olduğu Kınık Hasat Festivali'nin ilk gününde gençlerin hayran olduğu Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Festivalin 2'nci gününde ise şarkıları ile herkesin gönlünde taht kuran Kıraç sahne performansı ile büyüledi. 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin dört bir yanından pek çok yöresel ürün sergilenecek. Festival kapsamında çarşamba Zakkum konseri olacak. Etkinlik, Perşembe günü Muazzez Ersoy konseri ile sona erecek.