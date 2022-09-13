‘Bizim kadar zıplarsanız olur’

SAHNELERİN başarılı grubu Yol Project, Alaçatı Smak'da temposu yüksek bir gece daha gerçekleştirdi. Yaz boyunca Çeşme'nin yanı sıra Bodrum, Antalya ve İstanbul'da da sahne alan topluluk, Alaçatı'daki gecelerinde Türklerin yanı sıra Finlandiya'dan gelen çok sayıda dinleyiciye de hitap etti.

YABANCI çalışmaların yoğunlukta olduğu repertuvarıyla eğlendiren grup, konuklardan gelen Türkçe parça isteğine, "En az bizim kadar zıplayabilirseniz tabi ki de söyleriz" teklifi üzerine mekanda bulunan herkes gecenin sonuna kadar dans edip bağıra bağıra şarkı söyledi.

■ ERCAN AKGÜN