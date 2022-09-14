Çeşme’de plajlar boşaldı

Çeşme'nin en gözde beach clubları ve plajları, yazın sona ermesiyle birlikte yoğun günlerini geride bıraktı.



SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Pek çok mekanda yaşanan insan kalabalığı, eylül ayının gelmesiyle beraber daha sakin bir görüntüye geçiş yaptı. Ayayorgi, Dalyan, Çiftlikköy, Alaçatı, Ilıca ve Ovacık'taki popüler beach clublar ile halk plajları, hem yazın bitişi hem de hava sıcaklıklarının düşmesiyle sessizliğe bürünmeye başladı. Yaz ayları boyunca müşteri yoğunluğuna bağlı olarak gümbür gümbür müzik yayını yapan bazı mekanların ses seviyelerinin de ciddi ölçüde azalması dikkatlerden kaçmadı.

■ ERCAN AKGÜN