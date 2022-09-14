İzleyiciyi ekran başına kilitledi

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. 2.bölümü ile izleyicia karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #BirKüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı 2. bölümü ile reytinglerde %6,20 izlenme oranı ve %18,76 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.



FIRAT'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Dizinin ikinci bölümünde de heyecan doruktaydı. Güneş'in annesini çaresizce arayan Elif, hep bir adım Dila'nın arkasındadır. Fırat'ı yalanlarıyla kandıran Dila, onu Güneş'in annesi olmadığına ikna eder ve evden tüm eşyalarını taşımayı başarır. Ancak Fırat'ın getirdiği çilekli tatlıyı yiyen Güneş fenalaşır. Çileğe alerjisi olan küçük kız hastaneye kaldırılır. Doktorun bu tür alerjinin genetik olduğunu söylemesi Fırat'ın yine kuşkulanmasına neden olur. Çünkü Dila'nın da çileğe alerjisi vardır. Elif, kocasının şirkete borcu olduğu halde Fırat'ın kendisine verdiği tazminatı kabul etmez ama zor durumdadır. Çalışanlarının borcunu ödeyebilmek için arabasını satar. Annesinin bulunmasını istemeyen Güneş ise Elif'e iyice alışır. Sude ise Dila'ya annesi Ümran'a karşı bir iş birliği teklifinde bulunur.



GİZLEDİĞİNİ ANLADI

Fırat'ın iş teklifini kabul etmek zorunda kalan Elif, Güneş'i de alarak şirkete gider. Ve orada Dila ile karşılaşırlar. Ümran ise Fırat ve Dila'nın davranışlarından bir şeyler gizlediklerini farkındadır. Mehveş ise Dila'nın odasına sakladığı Güneş ile fotoğraflarını bulur. Dila ile karşı karşıya gelen Elif, onun Güneş'in annesi olduğunu anlayacak mı? Fırat bu kez doğruyu öğrenebilecek mi? Fotoğraflarla Ümran'a yakalanan Mehveş ne yapacak?

DENEYİMLİ KADRO

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturduğu, başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi atv'de.