Esra Erol’da gündeme damga vuruyor

ATV'DE hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı, gündeme damga vuran olaylara imza atmaya devam ediyor. Yüzde 100 görme engelli Yaşar Avli, kendisi gibi görme engeli olan 8 yıllık eşi Samime Avli'yi bulmak için Esra Erol'a başvurdu.

KISA SÜREDE BULUNDU

47 gündür kayıp olan eşini arayan Yaşar Avli, eşinin engelli Raşit Selçuk tarafından kaçırıldığı iddasıyla Esra Erol'dan yardim istedi. Esra Erol, kısa süre içerisinde Yaşar Avli'nin eşini buldu. Canlı yayına katılan Samime Avli, iddiaları yalanlarken, Raşit Selçuk'un kızı canlı yayına bağlanarak babası hakkındaki iddiaları doğruladı.