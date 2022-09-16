  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Esra Erol’da gündeme damga vuruyor

Esra Erol’da gündeme damga vuruyor

16.9.2022

Esra Erol’da gündeme damga vuruyor

ATV'DE hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı, gündeme damga vuran olaylara imza atmaya devam ediyor. Yüzde 100 görme engelli Yaşar Avli, kendisi gibi görme engeli olan 8 yıllık eşi Samime Avli'yi bulmak için Esra Erol'a başvurdu.

KISA SÜREDE BULUNDU
47 gündür kayıp olan eşini arayan Yaşar Avli, eşinin engelli Raşit Selçuk tarafından kaçırıldığı iddasıyla Esra Erol'dan yardim istedi. Esra Erol, kısa süre içerisinde Yaşar Avli'nin eşini buldu. Canlı yayına katılan Samime Avli, iddiaları yalanlarken, Raşit Selçuk'un kızı canlı yayına bağlanarak babası hakkındaki iddiaları doğruladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA