Hadise büyük

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Hadise önceki gün boşanma davası açtı. Dinçerler'in boşanma kararının ardından Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve nikah töreninde takılan altınları geri istediği de ileri sürüldü. Boşanma kararının duyulmasının ardından hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

HİÇBİR TALEBİM YOK

İddiaları yalanlayan Dinçerler, "Çok hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda, yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM

Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum. Sevgiler..." dedi.

3 MİLYONLUK YÜZÜĞÜ İSTEDİ İDDİASI

BOŞANMA davası haberinin ardından Dinçerler'in evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzüğü ve düğündeki tüm takıları geri istediği iddia edilmişti. Dinçerler ise mesajında bunu yalanladı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

BÜYÜK aşkla evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından birbirini takibi bıraktı, fotoğraflarını da sildi.