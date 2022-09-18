Gül Masalı’nda bambaşka bir Toprak

ATV'NİN kısa sürede reytingleri altüst eden yeni dizisi Gül Masalı, bu akşam saat 20.00'de yine tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. Bu akşamki bölümde, Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olmasından sabrı taşan ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutan Gonca ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararıyla şoka giren Toprak ise bu tepkiyi hak etmediğini düşünür. Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındakiler tarafından defalarca aşılmıştır. Artık bambaşka bir Toprak olarak onlara iyi bir ders vermenin dışında hiçbir şey yoktur aklında... Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır. Bu arada Tahir'in kaza geçirmesi Gonca'nın kararını perçinlemiş, kendisini tamamen işine vermiştir. Fuat, Ece hakkında bildiklerini anlatarak Toprak'ı uyarır. Buna rağmen Ece, Toprak'tan hiç beklemediği bir telefon alır. Uçurumun eşiğine gelen Canan ve Halil içinse yeni bir sayfa açılmak üzeredir.

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