Manisa, Aksu’nun türküleriyle coştu

TÜRK Halk Müziği'nin genç ve sevilen seslerinden Gaye Aksu, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da hayranlarıyla buluştu. Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde halk müziğinin sevilen parçalarını seslendiren Gaye Aksu'nun konseri ilçede büyük ilgiyle karşılandı. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnede kalan sanatçıya konser sırasında seyirciler de sık sık eşlik ettiler. Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Gaye Aksu'ya teşekkür ederek hediye verdi.

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