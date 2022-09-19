Ailedeki taşlar dökülmeye başlayacak

YapımınI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı projelerinden Aldatmak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.



EFSANE BİR KADRO

Aldatmak, yayınlanan fragman ve afişleriyle büyük beğeni topladı. Yenersoy ailesi içerisindeki çatlakları gün yüzüne çıkaracak olan dizide Vahide Perçin'in canlandırdığı Güzide karakterinin ailesiyle karşı karşıya gelmesi ekrana yansıyacak. Başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailedeki tüm taşlar dökülmeye başlayacak. Güzide'nin kocası Tarık, yıllardır ailesinden çok büyük bir sır saklayıp kendine bir aile kurmuş ve bunu herkesten saklamıştır. Güzide ve Tarık'ın hem güzel hem zeki kızları Oylum ailesinin sandığının aksine hayallerinin peşinden koşmak için yalan üzerine bir hayat kurmuştur. Yıllardır ailesi tarafından aldatıldığını öğrenen Güzide'nin esas davası ailesiyle olacaktır.

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