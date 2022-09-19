Sahneden yüzüğünü fırlattı

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, konserinde parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.



ÖZGÜRLÜĞÜME GÖLGE

Yüzüğün boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Dinçerler'in evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzük olduğu iddia edildi. Konserine, "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diyerek başlayan Hadise, 'Prenses' adlı şarkısını seslendirirken, "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı. Hadise'nin yere fırlattığı yüzüğün, boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler'in evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzük olduğu sanıldı ama bu yüzüğün kendisinin satın aldığı takılardan biri olduğu ortaya çıktı.

DİNÇERLER GERİ İSTEMİŞTİ

Hadise'nin yüzüğü fırlatma nedenini mikrofonu rahat tutamamasından kaynaklandığından dolayı olduğu söylense de bu hareketinin tam da 'Prenses'in "Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" bölümünde gerçekleşmesi oldukça manidar sayıldı. Mehmet Dinçerler'in 3 milyon liralık yüzüğü Hadise'den geri istediği iddia edilmişti. Yardımcıları, Hadise'nin fırlattığı yüzüğü yerden alarak konser sonrasında kendisine geri verdi.