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Haberler Sarmaşık Biga’da Ceceli rüzgarı

Biga’da Ceceli rüzgarı

20.9.2022

Biga’da Ceceli rüzgarı
18 Eylül Biga'nın Kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri, Mustafa Ceceli konserleriyle sona erdi. Söylediği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'ye Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Erdoğan sahnede yaptığı konuşmada, "Kıymetli sanatçımızı en son 2012 yılında Biga'mızda yine kurtuluş etkinliklerinde misafir etmiştik. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yine bizlerle beraber. Tüm hemşehrilerim adına sanatçımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Başkan Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner daha sonra konseri vatandaşların arasında izleyerek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
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