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Haberler Sarmaşık Bayraklı’da ‘Hırsız’ var

Bayraklı’da ‘Hırsız’ var

21.9.2022

Bayraklı’da ‘Hırsız’ var
İtalyan yazar Dario Fo'nun kaleme aldığı 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu, Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak. 23 Eylül Cuma Tepekule Kongre ve Sergi Merkezindeki ücretsiz etkinlik saat 19.30'da başlayacak. İtalya'da geçen oyunun hikayesinde bir hırsızlık çetesinin soygun için girdiği politikacının evinde yaşadığı komik olaylar anlatılacak. Tek perdelik oyunda ünlü oyuncular Umut Oğuz, Somer Karvan, Suat İnal, Tuna Arman, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci seyirci karşısına çıkacak.
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