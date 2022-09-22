‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ açık ara zirvede

Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 8,23 izlenme oranı ve yüzde 23,28 izlenme payı, AB'de yüzde 5,90 izlenme oranı ve yüzde 18,68 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 7,80 izlenme oranı ve yüzde 21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. Bölüm etiketi #BBCS ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

#BenBuCihanaSığmazam Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sırada yer alırken #BBCS üçüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.