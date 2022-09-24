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Perşembenin yeni hakimi Aldatmak

atv’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle merakla beklenen dizisi Aldatmak, Perşembe akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı. Aldatmak reytinglerde de zirveye ulaştı

24.9.2022

Perşembenin yeni hakimi Aldatmak
Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin yeni dizisi Aldatmak, ilk bölümüyle Perşembe akşamı izleyicisiyle buluştu. Güçlü kadrosu ve soluksuz takip edilen hikayesiyle dikkat çeken dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

GÜZİDE GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ!
Aldatmak ilk bölümü ile hem izleyicisinden tam not aldı hem de reytinglerde büyük bir başarıya imza attı. Yüzde 4,77 izlenme oranı ve yüzde 12,83 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu. Dizinin ilk bölümünde, 30 yıllık kocası ve çocukları Oylum ve Ozan'la birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy, yaşadığı hayatın yalanlarla dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

YALANLARINI YÜZÜNE VURDU
Bir dava için keşfe gittiği evde gördüğü fotoğraflarla eşi Tarık'ın başka bir ailesi olduğunu öğrenen Güzide, kusursuz sevgi ve güvene dayandığını düşündüğü evliliğinin koca bir yalandan ibaret olduğunu öğrendi. Eşi Tarık ile birlikte otuzuncu yıllarını kutlamak üzere düzenlediği organizasyona kalabalık bir davetli topluluğu çağıran Güzide, Tarık'ın diğer eşini ve kızını da davet ederek herkesin gözü önünde Tarık'ın yalanlarını yüzüne vurdu. Yenersoy Ailesi böyle çatırdarken, Oylum ve Ozan ise başlarına yeni belalar açtı.

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