Ünlü oyuncunun özrünü kabul etmedi

ADANA'DA bulunan Burak Deniz, yakın zamanda gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. Güzel oyuncu Şahinkaya, olayla ilgili olarak "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz" şeklinde açıklama yapmıştı. Sevgilisi Emre Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, Burak Deniz hakkındaki sorularla karşılaştı. Deniz'in özür mesajı paylaştığı hatırlatılınca, Şahinkaya, "Özrünü kabul etmiyorum. Konu yargıya taşındı. Daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

DİĞER