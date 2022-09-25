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Haberler Sarmaşık Çan’da Hande Yener’le 100’üncü yıl coşkusu

Çan’da Hande Yener’le 100’üncü yıl coşkusu

25.9.2022

Çan’da Hande Yener’le 100’üncü yıl coşkusu

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinin 23 Eylül Kurtuluş günü etkinlikleri Hande Yener konseri ile son buldu. Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde Hande Yener sahne aldı. Hande Yener, dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi.

UNUTULMAZ GECE
Ünlü popçu seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve dans şovları ile Çanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü popçu Hande Yener, "Bugün Çan'ın kurtuluşunun 100'üncü yılını kutluyoruz. Umarım daha birçok kutlamada bir arada oluruz" diyerek Çanlıları selamladı. Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Hande Yener'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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