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Haberler Sarmaşık Yılın modacısı İzmir'den

Yılın modacısı İzmir'den

25.9.2022

Yılın modacısı İzmir’den

TÜRKİYE'DE farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5'inci Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'ne, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Merve Dündar'ın başarısı damga vurdu.

PRESTİJLİ ÖDÜL
İZMİRLİ Dündar, uluslararası alanda da çalışmalar yapan çok sayıda seçkin ismi geride bırakarak 'Yılın en iyi moda tasarımcısı' seçildi. Moda alanında verilen en prestijli ödüllerden birine ulaşan Dündar, daha önce de 'Business International Press' tarafından 2018 yılında 'Uluslararası Business Akademi Ödülü'ne layık görülmüştü.

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