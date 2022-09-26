Cezayir’in dönüşü olay olacak

Yılın en çok heyecan uyandıran yapımlarından 'Ben Bu Cihana Sığmazam', geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. İzleyicisinden tam not alan başarılı yapım, merakla beklenen ikinci bölümüyle yine ekran başındakilere soluksuz bir serüven yaşatacak.



İLK GÜNDEN GÖZALTINDA

Yarın akşamki bölümde, kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir. Başrollerinde Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla) ve Pelin Akil'in (Firuze) yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' yarın saat 20.00'de atv'de.

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