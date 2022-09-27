Ege’de festival coşkusu

Ege'de konser coşkusu sürüyor. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Aydın'ın Germencik ilçesinde konser alanını dolduran hayranlarına enerjisi, dansları ve sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı. Suzan Kardeş ise üçüncüsü düzenlenen İncir ve Ceviz Festivali'nde sahne aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Germencik Belediyesi tarafından, bu yıl 19'uncusu düzenlenen İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, sona erdi. Üç gün süren ve ilk iki gününde Derya Uluğ ve Selcan Temel'in sahne aldığı festivalin kapanışını ise Mustafa Ceceli yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü. Aydın'ın çeşitli ilçelerinden konsere gelen hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni topladı. Ceceli'nin söylediği birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Ceceli, hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı. Öte yandan festivale halk oyunu ve havai fişek gösterileri renk kattı.

UNUTULMAZ GECE

ÜÇÜNCÜSÜ düzenlenen İncir ve Ceviz Festivali'nde sahne alan Balkan Müziği'nin güçlü sesi Tirelilere önceki gün unutulmaz bir gece yaşattı. Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş Tire'de sahne aldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İncir ve Ceviz Festivali kapsamında konser veren tecrübeli sanatçı Gölet Şenlik alanını dolduran binlerce hayranını şarkıları ve alçak gönüllü tavırlarıyla mest etti.

SEVİLEN ŞARKILAR ALKIŞ ALDI

KARDEŞ, yaklaşık iki saat 'Batan gün kana benziyor', 'Sendeki Kaşlar' 'Ramo' ve 'Bir Kızıl Gonca' gibi sevilen şarkılarını hayranları ile söyledi. Tire'ye ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını belirten Kardeş konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Sanatçıya, başarılı konserinin ardından çiçek ve günün anısına plaket takdim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE/NADİR UYSAL