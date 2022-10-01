Çocukluk hayaline 82 yaşında kavuştu

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yaşayan Bekir Tokaç, çocukluk hayali olan şarkıcılığı 82 yaşında gerçekleştirdi. Menteşe ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Bekir Tokaç, çocukluk yıllarından bu yana şarkıcı olma isteğini devam ettirdi. Altmışlı yıllarda bağlama çalmayı öğrenen Tokaç, sonrasında ise müzik konusunda kendisini geliştirerek, 82 yaşında ilk müzik klibini çekti. Müzikle iç içe yaşayan Tokaç, sağlığı elverdiği sürece müzikle uğraşmaya devam edeceğini belirtti.Çocukluk hayaline engel olan abisine rağmen bu hayalini gerçekleştiren Tokaç, "Rahmetli Hamdi Özbay vardı, bağlama kursu veriyordu Muğla'da. Benim de bağlama merakım vardı. Abim rahmetli beni göndermedi kursa. Ben kafaya koydum, bağlama öğreneceğim diye. Bağlamayı kendi kendime Muğla havaları çalmaya çalışırken öğrendim. İlk klibimi 82 yaşında yaptım. O klipten sonra Muğla Yaylası şarkısının klibini çektik" dedi.■ ADEM ÜLKER