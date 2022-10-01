Emircan İgrek’e Denizlili hayranlarından büyük ilgi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Emircan İğrek'i konuk etti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen Emircan İğrek konserine Denizlililer de yoğun ilgi gösterdi.



PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Genç yaştaki müzikseverler, şarkıcının söylediği parçalara eşlik ederek eğlendi. Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan İğrek, "Nalan", "Beyoğlu", "Müzik Kutusu", "Gömleğimin Cebi" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda sanatçının performansı coşkuyla alkışlandı.



■ SEBAHATTIN ALP

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