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Haberler Sarmaşık Emircan İgrek’e Denizlili hayranlarından büyük ilgi

Emircan İgrek’e Denizlili hayranlarından büyük ilgi

1.10.2022

Emircan İgrek’e Denizlili hayranlarından büyük ilgi
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Emircan İğrek'i konuk etti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen Emircan İğrek konserine Denizlililer de yoğun ilgi gösterdi.

PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Genç yaştaki müzikseverler, şarkıcının söylediği parçalara eşlik ederek eğlendi. Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan İğrek, "Nalan", "Beyoğlu", "Müzik Kutusu", "Gömleğimin Cebi" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda sanatçının performansı coşkuyla alkışlandı.

■ SEBAHATTIN ALP
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