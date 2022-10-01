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Haberler Sarmaşık Gördes’te Ayva ve Üzüm Festivali coşkusu

Gördes’te Ayva ve Üzüm Festivali coşkusu

1.10.2022

Gördes’te Ayva ve Üzüm Festivali coşkusu
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ayva ve Üzüm Festivali büyük ilgi gördü. Festivale yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yöresel ürünlerin satışa çıktığı stantlarda, katılım sağlayan vatandaşlar tarafından yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

KONUKLARA İKRAMLAR VERİLDİ
Organizasyon komitesi, katılım sağlayan misafirlerine pilav ayran ikramında bulundu. Gördes Doğa ve Kültür Derneği folklor ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi. Gördes zeybek ekibinin gösterilerini, Kıranköy Zeybek ekibinin gösterileri takip etti. Kıran Mahallesinin halk ozanı Âdem Ertaş'ın türküleriyle program coşkusu daha da arttı.
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