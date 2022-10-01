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Haberler Sarmaşık İbo’dan Mahsa Amini paylaşımı

İbo’dan Mahsa Amini paylaşımı

1.10.2022

İbo’dan Mahsa Amini paylaşımı

İRAN'DA gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'de pek çok sanatçının Amini'ye destek açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi. Ünlü sanatçı Tatlıses, "Allah bütün kadınların yanındadır" diye konuştu.

ALLAH KADINLARIN YANINDADIR
HESABINDAN paylaşım yapan Tatlıses, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne yazılar. Kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.

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