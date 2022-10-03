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Elif ve Fırat, Güneş’in annesinin peşinde

3.10.2022

Elif ve Fırat, Güneş’in annesinin peşinde
Yürekleri ısıtan anlatımı ile "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam 20.00'da atv'de ekrana geliyor. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar. Bu arada Güneş'in Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır.
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