Sahne kostümü ile hayranlarını ikiye böldü

ÜNLÜ sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. Pekkan'ın sahne tarzı ise sosyal medyada gündem oldu. Pekkan'ın tarzı için olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldı. Sahneye bir pelerinle çıkan Pekkan, sonrasında pelerinini yardımcılarına çıkarttırdı.

Sarı mini şortlu kostümü ile en sevilen şarkılarını seslendiren 76 yaşındaki sanatçı, kıvrak figürleriyle de beğeni topladı. Açık hava konserine katılanlar, Pekkan'ın performansına tam not verirken, sanatçının iddialı kıyafeti sosyal medyada da çok konuşuldu.