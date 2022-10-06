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Haberler Sarmaşık Aydınlı müzisyenlerden Onur Şener eylemi

Aydınlı müzisyenlerden Onur Şener eylemi

6.10.2022

Aydınlı müzisyenlerden Onur Şener eylemi

ANKARA'DA istek parçasını bilmediği için canice katledilen müzisyen Onur Şener için meslektaşları Aydın'da eylem yaptı. Onur Şener'in katledilmesini protesto eden müzisyenler Efeler'deki Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

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Alkışlar eşliğinde "Artık ölmek istemiyoruz" diyerek yaşanan olaya tepki gösteren Aydın Müzisyenler Derneği Başkanı Gürhan Çiçek, "Müzisyen kardeşimiz meslektaşımız Onur Şener maalesef bar çıkışında katledildi. Faillerinin kim olduğu önemli değil. Kadını döven, doktorunu döven, hekimini döven, savcısını döven kindar bir topluma karşıyız. Biz bu topluma bir nebze olsun tepki vermek için buradayız. Tüm müzisyen kardeşlerimizin hepsi burada. Bu olayın tekrar yaşanmamasını adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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