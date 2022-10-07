‘Bin kere de toslasam bin kere seveceğim’

ARABESK müziğin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, İzmir'deki kış sezonunu Alsancak Mumlu'da açtı. Pembe bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, söylediği şarkılar kadar güzelliğiyle de beğeni topladı.

İZLEYİCİLER DE EŞLİK ETTİ

Aşk şarkıları söylerken kendini eleştiren Yaşar, "Aşık olmayı seviyorum. Bin kere de taşa toslasam, bin kere seviyorum. Toslayacağız ki hayatın değerini bileceğiz" dedi. Slow parçaların yoğun olduğu gecede hareketli çalışmaları da seslendiren Yaşar'a mekanın kadın müşterileri danslarıyla eşlik etti.

ERCAN AKGÜN