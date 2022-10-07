Kuruluş Osman rekorla başladı!

'Kuruluş Osman', merakla beklenen dördüncü sezonuna heyecanla izlenen 99'uncu bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

LİDERLİĞE KURULDU

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.