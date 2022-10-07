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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman rekorla başladı!

Kuruluş Osman rekorla başladı!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’ reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı

7.10.2022

Kuruluş Osman rekorla başladı!

'Kuruluş Osman', merakla beklenen dördüncü sezonuna heyecanla izlenen 99'uncu bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

LİDERLİĞE KURULDU
'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

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