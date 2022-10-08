Kabak çekirdekleriyle parazitlerden kurtulun

PEK çok çeşidi içinden ilaç olarak kullanılan helvacı kabağıdır. Bildiğimiz kabak çekirdekleri helvacı kabağındandır. Tenya denilen bağırsak kurtlarını dökmede tuzsuz kabak çekirdeği harika bir ilaçtır. Hem çok etkin, hem de tümüyle zararsızdır. Çocuklara 40 gr. büyüklere 100 gr. kabak çekirdeği verildiğinde, tenya ve onun gibi parazitlerden kolayca kurtulmaları sağlanır.

KEKİK ÇARPINTIYI KESER ROMATİZMAYA İYİ GELİR

BEDENİ kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Kalp çarpıntısını keser. Kandaki şeker miktarını azaltır. 40-50 gr. kadarı 1 litre suda haşlanıp ara sıra bir çorba kaşığı içilirse mide sularını artırır, iştahınızı açar. Hazmı hareketlendirir, kolaylaştırır. İçine kekik atılmış, vücudun dayanabileceği sıcaklıklıktaki su ile yapılan banyo romatizma ağrılarına çok iyi gelir. Kekik çayı öksürüğü keser, sinirleri yatıştırır.

SOYA KADIN BÜNYESİ İÇİN ÇOK FAYDALIDIR

SAĞLIKLI yaşamak isteyen herkes mutlaka soya tüketmelidir. Soya, içerisinde östrojen hormonuna benzer işlev gören ve bu hormonun etkilerini sulandıran bir madde içerir. Bu da özellikle kadın bünyesi için son derece yararlıdır. Çünkü hücre yenilenmesini hızlandıran östrojen hormonunun aşırı üretimi; göğüs, rahim ve boyun kanserine yakalanma riskini daha çok artırır.