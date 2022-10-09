Menemen’e Medeniyetler Korosu damga vurdu

Menemen Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, birbirinden önemli isimleri bir araya getiriyor. Renkli görüntülere sahne olan festivalin açılışında Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Festival katılımcılarına keyifli dakikalar yaşatan Antakya Medeniyetler Korosu geceye damgasını vurdu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER

Onur Konuğu İtalya, konuk şehirlerin 'Kadın ve Çömlek' temasıyla Aydın, Manisa ve Eskişehir'in olduğu festivale, Menemen'in ünlü ustalarının yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ustaları da katıldı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çömlekçiliğin kalbi olan Menemenimizi dünyaya kendi alanında tanıtmak ve söz sahibi yapmak için kolları sıvadık. Bu alanda başarısı ülke sınırlarını aşmış birçok ustamız bulunuyor. Dünyaca ünlü seramik sanatçıları ve Menemenimizin eşsiz ustalarımızı fuar alanında buluşturarak ulusal ve uluslararası ticari köprüler kurulmasını da sağlayacağız" dedi.