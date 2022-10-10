Hande konser de verdi çömlek de yaptı

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nin ikinci gününde Hande Yener konseri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliği izleyen binlerce kişi, eğlence dolu bir hafta sonu yaşadı. Dansçılarıyla birlikte hareketli bir program gerçekleştiren Yener, şarkıları kadar samimi konuşmalarıyla beğeni topladı.





'MEKTUP YAZANINIZ KALDI MI?'

Alanda toplanan ilçe halkı, parçalara hep bir ağızdan eşlik ederken, kimileri de konseri evlerinin balkonundan izlemeyi tercih etti. 20 yıl öncesinin şarkılarını seslendirirken o dönemin iletişim şeklinden bahseden başarılı popçu, "Hala mektup yazan var mı aranızda? Şimdi herkes uzun Whatsapp mesajları yazıyor. Ne sıkıcı insanlar. O kadar uzun ne yazıyorsun. Az ve öz yaz. Hemen online olma, biraz bekle. Karşındaki sürünsün biraz" diyerek günümüz gençlerine öğütler verdi.



'ARTIK ÇÖMLEK YAPABİLİRİM'

Konser sonunda çiçek vermek üzere sahneye gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Yener'e hoş bir sürpriz yaptı. Binlerce kişinin önünde çömlek yapması için sahneye getirtilen tezgahı görünce sevinç ve şaşkınlık yaşayan sanatçı, önlüğünü giyerek tezgahın başına oturdu. Çömlek yapımı dünya şampiyonu Ahmet Taşhomcu ve Başkan Pehlivan'ın yönlendirmeleriyle çamura şekil veren Hande, ilk seferde başardığı için çok mutlu oldu. Ünlü popçu, "Benim için unutulmaz bir deneyim. Artık ben de çömlek yapabilirim" dedi.