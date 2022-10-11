Kuruluş Osman’dan yeni bir rekor daha

Sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı. Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

İZLEME SAYISI 3 MİLYAR

'Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında da yer alıyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile de her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor

ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR

YAYINLANAN her bölümüyle reytinglerde ve sosyal medyada şampiyonluğu kaptırmayan Kuruluş Osman, her çarşamda 20.00'de atv ekranında.