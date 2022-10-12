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Haberler Sarmaşık Şarkılar SMA’lı Zehra’ya can olacak

Şarkılar SMA’lı Zehra’ya can olacak

12.10.2022

Şarkılar SMA’lı Zehra’ya can olacak

MARMARİS'TE yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın tedavisi için büyük bir kampanya düzenlendi. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzik Emekçileri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen iki günlük konserde sanatçılar Zehra için seferber oldu.

MARMARİS Amfitiyatro'da iki gün olarak organize edilen konserin ilk gününde Serkan Oktay, Serhat Can, İlhan Tarık, Meftun, Evşen Atalay sahne aldı. İkinci gününde ise Taylan Ünlü, Barış, Mesut Külahlı ve Orkestrası, Mustafa Göktaş ve ekibi, Gülşah konser verecek.

ADEM ÜLKER

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