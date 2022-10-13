‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ açık ara birinci!

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', atv'de yayınlanan dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dördüncü bölüm etiketi #BBCS ise bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

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