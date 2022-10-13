Çeşme Türk Sanat Müziği Korosu yeni sesler arıyor

ÇEŞME Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Çeşme Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.



28 YILLIK TOPLULUK

28'İNCİ yılına giren Çeşme'nin en uzun soluklu korosu, her yıl verdiği iki konserle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Dernek Başkanı Arda Gönül, Türk sanat müziğine meraklı müzikseverlere çağrıda bulunarak, korist yada solist olarak aralarında olmaya davet etti. Gönül, "Çalışmalarımız hocamız M. Yalçın Öztüfekçi yönetiminde başladı. Müziksever dostlarımızı aramızda görmek bizleri mutlu edecek" diye konuştu.

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