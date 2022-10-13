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Haberler Sarmaşık Çeşme Türk Sanat Müziği Korosu yeni sesler arıyor

Çeşme Türk Sanat Müziği Korosu yeni sesler arıyor

13.10.2022

Çeşme Türk Sanat Müziği Korosu yeni sesler arıyor
ÇEŞME Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Çeşme Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

28 YILLIK TOPLULUK
28'İNCİ yılına giren Çeşme'nin en uzun soluklu korosu, her yıl verdiği iki konserle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Dernek Başkanı Arda Gönül, Türk sanat müziğine meraklı müzikseverlere çağrıda bulunarak, korist yada solist olarak aralarında olmaya davet etti. Gönül, "Çalışmalarımız hocamız M. Yalçın Öztüfekçi yönetiminde başladı. Müziksever dostlarımızı aramızda görmek bizleri mutlu edecek" diye konuştu.
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