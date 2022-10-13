İzmirli hayırseverler, 2'nci kez düzenlenen 'Mozaikten Kalplere Mozaik Atölyesi ve Kermesi' için Folkart Narlıdere Sitesi'nde buluştu. Enise Sancak önderliğinde İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimleri 2'ncisi düzenlenen 'Mozaikten Kalplere Mozaik Atölyesi ve Kermesi'nde buluşturdu.



BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER

İlk etkinliği geçtiğimiz Haziran ayında Çeşme'de gerçekleştirilen atölyenin ikincisi Folkart Narlıdere Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Geliri, Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu için kullanılacak atölye çalışmasında mozaik sanatçısı Seher Altıner, mozaik tarihinden kesitler ve teknikler aktardı. Sevda Sancak Yakan ve Ruken Kahraman'ın arkadaşlarıyla kurduğu Sinaps Proje Ar-Ge Derneği'nin de desteklediği organizasyonda mozaik sanatının farklı yöntemleriyle birbirinden güzel eserlere imza atıldı.



ÇALIŞMALAR ÇOK BEĞENİLDİ

Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Enise Sancak, imzasını attığı mozaik eserlerinin gelirlerini ebeveynini kaybetmiş ihtiyaç sahipleri öğrencilere ve engelliler yararına kullanmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl önce başlayan çalışmaların çok beğenilmesi üzerine Enise Sancak, 'Mozaikten Kalplere' isimli hareketi başlattı. Sosyal medyada @mozaiktenkalplere isimli hesaplarla eserlerini sunan Sancak, eserlerin gelirlerini ihtiyaç sahipleri için kullandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

"Mozaikten Kalplere" fikrinin nasıl ortaya çıktığı anlatan Enise Sancak, "Ürettiğimiz eserlerin gelirleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyorduk. Mozaik sanatında eserler üreterek, insanların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle "Mozaikten Kalplere" olarak bir isim verdiğimiz hareketimizin ikinci etkinliğinde hayırseverlerle buluştuk. Çok güzel bir gündü. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.