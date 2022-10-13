Sertab’dan erkeklere manidar gönderme

Fuar Atatürk Açıkhava Tiyatrosu konserlerinde sahne sırası bu kez de Sertab Erener'deydi. Güçlü sesi ve esprili konuşmalarıyla geniş bir kitleye sahip olan sanatçı, her zamanki gibi yoğun bir ilgiyle karşılaştı.



ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM DEĞİL Mİ?

Havanın soğuk olacağını düşünerek tedbirli gelen Erener, "Çok güzel bir akşam değil mi? Soğuk olur diye bu ceketi aldım ama içten içe terledim. Sizlerin karşısında terlememek mümkün mü" dedi. 'Zor Kadın' şarkısının nakaratında dinleyicilerinden güçlü bir vokal yapmasını isteyen popçu, erkeklerin yetersiz kaldığını görünce, "Bazı erkeklerin sesi toplum içindeyken o kadar da çok çıkmıyormuş demek ki. Bugün bunu gördüm" diyerek maçolara manidar bir göndermede bulundu.

ERCAN AKGÜN